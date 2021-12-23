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На Донбассе ни одного выстрела за сутки

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Украина, Четверг 23 декабря 2021 07:54
На Донбассе ни одного выстрела за сутки Фото: на Донбассе соблюдается "тишина" (president.gov.ua)
Автор: Наталья Скороход

На Донбассе за прошедшие сутки, 22 декабря, не прогремело ни одного выстрела. Украинские военные отмечают отсутствие нарушений режима прекращения огня со стороны противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

По данным наших военных, за прошедшие сутки и по состоянию на сегодняшее утро на Донбассе не зафиксировано обстрелов.

"За прошедшие сутки, 22 декабря, и на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что украинские воины контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним, что 22 декабря ТКГ договорилась о соблюдении режима прекращения огня на Донбассе. Об этом рассказал представитель ОБСЕ Микко Кинунен.

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