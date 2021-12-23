На Донбасі жодного пострілу за добу

На Донбас за минулу добу, 22 грудня, не прогриміло жодного пострілу. Українські військові відзначають відсутність порушень режиму припинення вогню з боку противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.

За даними наших військових, за минулу добу і станом на сьогоднішній ранок на Донбасі не зафіксовано обстрілів.

"За минулу добу, 22 грудня, і на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що українські воїни контролюють ситуацію і продовжують виконувати завдання з відбиття і стримування збройної агресії Російської Федерації.