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На Донбасі жодного пострілу за добу

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Україна, Четвер 23 грудня 2021 07:54
На Донбасі жодного пострілу за добу Фото: на Донбасі дотримується "тиша" (president.gov.ua)
Автор: Наталья Скороход

На Донбас за минулу добу, 22 грудня, не прогриміло жодного пострілу. Українські військові відзначають відсутність порушень режиму припинення вогню з боку противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.

За даними наших військових, за минулу добу і станом на сьогоднішній ранок на Донбасі не зафіксовано обстрілів.

"За минулу добу, 22 грудня, і на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що українські воїни контролюють ситуацію і продовжують виконувати завдання з відбиття і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Нагадаємо, що 22 грудня ТКГ домовилася про дотримання режиму припинення вогню на Донбасі. Про це розповів представник ОБСЄ Мікко Кінунен.

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