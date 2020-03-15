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На Донбассе в очередях на КПВВ застряли почти 300 автомобилей

Новости » Происшествия     15.03.2020 - 11:13
На Донбассе в очередях на КПВВ застряли почти 300 автомобилей
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Пассажиро-транспортный поток в субботу увеличился

В воскресенье, 15 марта, утром на Донбассе в КПВВ на въезд и выезд находилось 280 автомобилей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Государственную пограничную службу Украины.

Подчеркивается, что пассажиро-транспортный поток в субботу по сравнению с предыдущими сутками увеличился.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 60/40; "Марьинка" - 70/0; "Новотроицкое" - 30/60; "Гнутово" - 40/40", - указано в сообщении.

Также пограничники проинформировали, что в общем через КПВВ последовало 61,5 тысячи человек и 6,4 тысячи транспортных средств: "Майорское" - 14 200 человек и 1480 транспортных средств; "Марьинка" - 12 295 человек и 1850 транспортных средств; "Новотроицкое" - 12 290 человек и 2090 транспортных средств; "Гнутово" - 5140 человек и 1075 транспортных средств; "Станица Луганская" - 17 595 человек.

Напомним, Кабинет министров пока не принял решение по поводу запрета на пересечение КПВВ на Донбассе, о чем заявил глава государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

Как писало РБК-Украина ранее, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что правительство в субботу, 14 марта, примет решение о закрытии на две недели пунктов пропуска через границу для регулярного пассажирского сообщения с 17 марта.

Подчеркнем, с 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Кроме того, с 16 марта Украина закрывает границу для иностранцев, а с 17 марта полностью прекращается авиасообщение и пассажирские перевозки.

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