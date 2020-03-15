На Донбасі в чергах на КПВВ застрягли майже 300 автомобілів

Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Пасажиро-транспортний потік у суботу збільшився

У неділю, 15 березня, вранці на Донбасі в КПВВ на в'їзд і виїзд знаходилося 280 автомобілів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Державну прикордонну службу України.

Підкреслюється, що пасажиро-транспортний потік в суботу в порівнянні з попередньою добою збільшився.

"Сьогодні вранці в КПВВ на в'їзд і виїзд перебувала така кількість транспортних засобів:" Майорське "- 60/40;" Мар'їнка "- 70/0;" Новотроїцьке "- 30/60;" Гнутове "- 40/40", - зазначено в повідомленні.

Також прикордонники проінформували, що в загальному через КПВВ було 61,5 тисячі осіб та 6,4 тисячі транспортних засобів: "Майорське" - 14 200 чоловік і 1480 транспортних засобів; "Мар'їнка" - 12 295 осіб і 1850 транспортних засобів; "Новотроїцьке" - 12 290 осіб і 2090 транспортних засобів; "Гнутове" - 5140 осіб і 1075 транспортних засобів; "Станиця Луганська" - 17 595 осіб.

Нагадаємо, Кабінет міністрів поки не прийняв рішення з приводу заборони на перетин КПВВ на Донбасі, про що заявив глава державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко.

Як писало РБК-Україна раніше, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що уряд в суботу, 14 березня, прийме рішення про закриття на два тижні пунктів пропуску через кордон для регулярного пасажирського сполучення з 17 березня.

Підкреслимо, з 12 березня по 3 квітня в Україні введено карантин. Крім того, з 16 березня Україна закриває кордон для іноземців, а з 17 березня повністю припиняється авіасполучення і пасажирські перевезення.