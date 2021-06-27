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На Донбассе обстреляли украинские позиции, ранен один боец

Автор: РБК-Украина

В течение сегодняшнего дня боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим "тишины". В ходе одного из обстрелов ранение получил украинский военный.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что в районе поселка Шумы противник открыл огонь из минометов 120-го и 82-го калибров. А возле Старогнатовки - из автоматических станковых гранатометов.

"В результате вражеского огня один военный получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи его транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

На Приазовье в районе Водяного противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. А на севере Луганской области украинская сторона подавила беспилотник "Орлан-10", который пересек линию разграничения.

Напомним, накануне в результате обстрела в районе Песков возле оккупированного Донецке погиб украинский боец.

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