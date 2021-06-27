ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Боевики обстреляли Красногоровку из запрещенных "Минском" артиллерии и минометов

Новина українською →
Воскресенье 27 июня 2021 12:16
Боевики обстреляли Красногоровку из запрещенных "Минском" артиллерии и минометов Фото: боевики обстреляли Красногоровку (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Украина

Российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы населенных пунктов с применением запрещенных видов вооружения. Вчера, 26 июня, обстреляли Красногоровку.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Обстрел произошел в промежуток времени с 08:05 до 8:50. Боевики провели его с использованием запрещенных видов вооружения, а именно ствольной артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм. Огонь велся из Старомихайловки, которая находится на временно оккупированной территории.

Наблюдательная группа украинской стороны СЦКК зафиксировала и верифицировала факты применения указанного вооружения.

"Данные действия вооруженных формирований РФ несут прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, а также свидетельствуют о стремлении российско-оккупационных войск к дальнейшему обострению ситуации вдоль линии разграничения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня. Погиб украинский военнослужащий.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс обстрел
NEWS
Сутки на Донбассе: боевики открывали огонь на восьми направлениях, погиб военный
Сутки на Донбассе: боевики открывали огонь на восьми направлениях, погиб военный
DAILY
Еще не победа. Из-за чего Украина и мир могут осенью снова уйти на локдаун
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Еще не победа. Из-за чего Украина и мир могут осенью снова уйти на локдаун