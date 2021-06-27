Боевики обстреляли Красногоровку из запрещенных "Минском" артиллерии и минометов

Обстрел произошел в промежуток времени с 08:05 до 8:50. Боевики провели его с использованием запрещенных видов вооружения, а именно ствольной артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм. Огонь велся из Старомихайловки, которая находится на временно оккупированной территории.

Наблюдательная группа украинской стороны СЦКК зафиксировала и верифицировала факты применения указанного вооружения.

"Данные действия вооруженных формирований РФ несут прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, а также свидетельствуют о стремлении российско-оккупационных войск к дальнейшему обострению ситуации вдоль линии разграничения", - говорится в сообщении.