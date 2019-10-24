На Донбассе обстреляли ремонтную бригаду, есть раненые

Пророссийские боевики обстреляли ремонтную бригаду в Луганской области, в результате обстрела ранены два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

Сообщается, что сегодня утром противник из автоматического станкового гранатомета обстрелял работников коммунального предприятия "Лугансквода", которые проводили работы в районе железнодорожной станции "Кондрашевская".

"В результате обстрела ранения получили два гражданских лица. Отмечаем, что с украинской стороны были предоставлены гарантии на неукоснительное соблюдение режима "Тишина" до 17:00", - говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, от места обстрела до позиций украинских сил более двух с половиной тысяч метров.

"Так как указанный населенный пункт находится на неподконтрольной правительству Украины территории, мы не имеем возможности проверить факт травмирования или ранения мирных жителей", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики на Донбассе с начала суток 3 раза обстреляли позиции украинских военных.

Также известно, что вчера на Донбассе 23 октября во время выполнения боевого задания погиб военный Национальной гвардии Украины.