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Боевики на Донбассе с начала суток 3 раза обстреляли позиции украинских военных

Новости » Происшествия    24.10.2019 - 12:58
Боевики на Донбассе с начала суток 3 раза обстреляли позиции украинских военных
Иллюстративное фото (ООС)

Враг стрелял по украинским военным в Марьинке и Талаковке

В четверг, 24 октября, российско-оккупационные войска и их наемники трижды совершили вооруженные провокации в отношении украинских военных на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Сообщается, что ночью боевики дважды открывали огонь по защитникам Марьинки и Талаковки. Незаконные вооруженные формирования применяли ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы, стрелковое оружие и крупнокалиберне пулеметы.

"Защитники Украины каждый раз вели адекватные оборонительные действия подавляя вражескую активность со стрелкового вооружения, придерживаясь минских договоренностей", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что от начала текущих суток потерь среди украинских военных в результате вражеского огня нет.

Напомним, 23 октября боевики 22 обстреляли позиции украинской армии, нарушив режим "тишины" и применив запрещенное минскими договоренностями оружие. Обстрелы были зафиксированы вблизи Водяного, Пищевика, Песков, Тарамчука, Старогнатовки, Луганского, Крымского, Новолуганского, Зайцевого, Южного.

Также РБК-Украина сообщало, что на Донбассе 23 октября во время выполнения боевого задания погиб военный Национальной гвардии Украины.

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