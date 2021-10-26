ru ua
Вт, 26 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

На Донбассе под обстрелом погиб украинский военный, еще один получил ранение

Новина українською →
Донбасс, Вторник 26 октября 2021 16:57
На Донбассе под обстрелом погиб украинский военный, еще один получил ранение Фото: на Донбассе погиб военный, еще один - ранен (mil.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Пророссийские боевики на Донбассе в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинские позиции. В результате один военный погиб, еще один получил осколочное ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восток".

Военный погиб под обстрелом в зоне ответственности ОТГ "Восток". В районе какого населенного пункта боевики открывали огонь, не уточняется.

В результате обстрела оккупантов осколочное ранение получил еще один украинский военный. После оказания первой медицинской помощи он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

В ответ на обстрелы со стороны боевиков украинские военные открывали огонь, не применяя запрещенные минскими соглашениями вооружения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Донбасс ООС
NEWS
К концу недели "красных" зон может быть уже 13. Ждет ли Украину полный локдаун
К концу недели "красных" зон может быть уже 13. Ждет ли Украину полный локдаун
DAILY
Война в сети. Как Украина создает кибервойска и кто их главная цель
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Война в сети. Как Украина создает кибервойска и кто их главная цель