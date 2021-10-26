На Донбасі під обстрілом загинув український військовий, ще один отримав поранення

Проросійські бойовики на Донбасі в черговий раз порушили режим припинення вогню і обстріляли українські позиції. В результаті один військовий загинув, ще один отримав осколкове поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-тактичне угруповання "Схід" .

Військовий загинув під обстрілом у зоні відповідальності ОТУ "Схід". В районі якого населеного пункту бойовики відкривали вогонь, не уточнюється.

В результаті обстрілу окупантів осколкове поранення отримав ще один український військовий. Після надання першої медичної допомоги він був евакуйований до лікувального закладу. Стан його здоров'я - задовільний.

У відповідь на обстріли з боку бойовиків українські військові відкривали вогонь, не застосовуючи заборонені мінськими угодами озброєння.