На Донбассе при обстреле Марьинки пострадал мирный житель

Во время утреннего обстрела Марьинки (Донецкая область) пострадал мирный житель. Его госпитализировали с осколочными ранениями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Донецкой области.
Сообщается, что мужчина получил ранения утром во дворе своего дома. Предварительно, в результате взрыва неустановленного предмета во время обстрела.
Пострадавшего госпитализировали с осколочными ранениями различных частей тела.
"По факту возбуждено уголовное производство по предварительной квалификацией ч.1 ст.438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны)", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что сегодня боевики на Донбассе обстреляли окрестности населенного пункта Опытное из минометов, в результате повреждены несколько зданий.