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На Донбассе при обстреле Марьинки пострадал мирный житель

Автор: РБК-Украина

Во время утреннего обстрела Марьинки (Донецкая область) пострадал мирный житель. Его госпитализировали с осколочными ранениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Донецкой области.

Сообщается, что мужчина получил ранения утром во дворе своего дома. Предварительно, в результате взрыва неустановленного предмета во время обстрела.

Пострадавшего госпитализировали с осколочными ранениями различных частей тела.

"По факту возбуждено уголовное производство по предварительной квалификацией ч.1 ст.438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны)", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня боевики на Донбассе обстреляли окрестности населенного пункта Опытное из минометов, в результате повреждены несколько зданий.

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ДонбассобстрелМарьинка