На Донбассе под обстрелами пострадали два спасателя ГСЧС

По данным пресс-службы, 18 февраля с временно неподконтрольных территорий совершено 74 обстрела по 39 населенным пунктам Донецкой и Луганской областей, из них:

В результате обстрелов населенных пунктов повреждены:

Донецкая область - 9 жилых домов.

Луганская область - 2 частных жилых дома и 1 админздание ДПРЧ-32.

В ГСЧС также сообщили, что погибших среди мирного населения и их сотрудников нет.