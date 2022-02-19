На Донбассе под обстрелами пострадали два спасателя ГСЧС

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) в результате вражеского обстрела пострадали два спасателя. Также повреждено 11 жилых домов и одно админздание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-сслужбу ГСЧС.
По данным пресс-службы, 18 февраля с временно неподконтрольных территорий совершено 74 обстрела по 39 населенным пунктам Донецкой и Луганской областей, из них:
В результате обстрелов населенных пунктов повреждены:
В ГСЧС также сообщили, что погибших среди мирного населения и их сотрудников нет.
Напомним, ситуация на Донбассе резко обострилась 17 февраля, когда со стороны российско-оккупационных войск начались массированные обстрелы.