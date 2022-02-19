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На Донбассе под обстрелами пострадали два спасателя ГСЧС

Автор: Александр Белоус

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) в результате вражеского обстрела пострадали два спасателя. Также повреждено 11 жилых домов и одно админздание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-сслужбу ГСЧС.

По данным пресс-службы, 18 февраля с временно неподконтрольных территорий совершено 74 обстрела по 39 населенным пунктам Донецкой и Луганской областей, из них:

В результате обстрелов населенных пунктов повреждены:

  • Донецкая область - 9 жилых домов.
  • Луганская область - 2 частных жилых дома и 1 админздание ДПРЧ-32.

В ГСЧС также сообщили, что погибших среди мирного населения и их сотрудников нет.

Напомним, ситуация на Донбассе резко обострилась 17 февраля, когда со стороны российско-оккупационных войск начались массированные обстрелы.

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Донбасс