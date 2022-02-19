На Донбасі під обстрілами постраждали два рятувальники ДСНС

За даними прес-служби, 18 лютого з тимчасово непідконтрольних територій здійснено 74 обстріли по 39 населених пунктах Донецької та Луганської областей, з них:

Внаслідок обстрілів населених пунктів пошкоджено:

Донецька область - 9 житлових будинків.

Луганська область - 2 приватних житлових будинки та 1 адмінбудівля ДПРЧ-32.

У ДСНС також повідомили, що загиблих серед мирного населення та їх співробітників немає.