На Донбассе из-за обстрела боевиков ранены еще двое медиков

Сегодня, 2 июля, боевики на Донбассе обстреляли автомобиль, в результате чего получили ранения двое волонтеров. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В настоящее время раненые волонтеры находятся в военном госпитале г. Покровск. Отмечается, что пострадали медики-волонтеры в возрасте 42 и 32 лет. По данному факту открыто уголовное производство. Полиция квалифицировала дело как "террористический акт".

"Пулевые ранения они получили во время снайперского обстрела, двигаясь на автомобиле по автодороге между г. Марьинка и г. Красногоровка", - говорится в сообщении.

Напомним, что вчера боевики обстреляли санитарный автомобиль. В результате обстрела погибли двое медиков - Сергей Майборода и Ирина Шевченко.

После этого президент Владимир Зеленский призвал ЕС и США должным образом отреагировать на обострение ситуации на Донбассе. Он подчеркнул, что этот обстрел является позорной попыткой сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня на Донбассе.

РБК-Украина писало, что 1 июля во время эвакуации раненого военными медиками ООС в районе села Водяное боевики обстреляли санитарный автомобиль. В результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты боевиков один военнослужащий погиб на месте, еще один медик умер уже в больнице.