На Донбасі через обстріл бойовиків поранені ще двоє медиків

Сьогодні, 2 липня, бойовики на Донбасі обстріляли автомобіль, в результаті чого отримали поранення двоє волонтерів. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Наразі поранені волонтери знаходяться у військовому госпіталі м. Покровськ. Зазначається, що постраждали медики-волонтери віком 42 та 32 років. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Поліція кваліфікувала справу як "терористичний акт".

"Кульові поранення вони отримали під час снайперського обстрілу, рухаючись на автомобілі по автодорозі між м. Мар’їнка та м. Красногорівка", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що вчора бойовики обстріляли санітарний автомобіль. В результаті обстрілу загинули двоє медиків - Сергій Майборода і Ірина Шевченко.

Після цього президент Володимир Зеленський закликав ЄС та США належним чином відреагувати на загострення ситуації на Донбасі. Він підкреслив, що цей обстріл є ганебною спробою зірвати важкий переговорний процес із припинення вогню на Донбасі.

РБК-Україна писало, що 1 липня під час евакуації пораненого військовими медиками ОНС в районі села Водяне бойовики обстріляли санітарний автомобіль. В результаті прямого попадання протитанкової керованої ракети бойовиків один військовослужбовець загинув на місці, ще один медик помер уже в лікарні.