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На Донбассе обнаружили запрещенное российское вооружение

Автор: Дмитрий Левицкий

На бывших позициях пророссийских боевиков возле Трехизбенки в Луганской области нашли запрещенное вооружение, которое изготовили в России. Нашли боевую противопехотную фугасную мину ПМН-2 и фрагменты противопехотной осколочной мины ПОМ-2-Р1 после детонации.

Об этом сообщила прокуратура Луганской области.

В прокуратуре отметили, что такие факты в очередной раз свидетельствуют о том, что Россия поставляет на оккупированный Донбасс собственное вооружение. Более того, обнаруженные вблизи Трехизбенки мины запрещены международными договорами.

"Добытые вещественные доказательства, приобщены к материалам уголовного производства, которое расследуется по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенных на временно оккупированных территориях в Луганской области и в условиях вооруженного конфликта", - добавили в прокуратуре.

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Кроме того, взрывотехникам пришлось уничтожить противопехотную фугасную мину нажимного действия ПМН-2. Этот факт также задокументировали.

Фото: запрещенное вооружение (lug.gp.gov.ua)

Напомним, вчера российские оккупанты дважды нарушали режим "тишины" на Донбассе. Боевики стреляли из пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия.

Также РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский пожаловался главе ОБСЕ на торможение продвижения в вопросе урегулирования на Донбассе.

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