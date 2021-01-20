ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

На Донбассе обнаружили запрещенное российское вооружение

Киев, Среда 20 января 2021 16:16
На Донбассе обнаружили запрещенное российское вооружение
Фото: запрещена мина (lug.gp.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

На бывших позициях пророссийских боевиков возле Трехизбенки в Луганской области нашли запрещенное вооружение, которое изготовили в России. Нашли боевую противопехотную фугасную мину ПМН-2 и фрагменты противопехотной осколочной мины ПОМ-2-Р1 после детонации.

Об этом сообщила прокуратура Луганской области.

В прокуратуре отметили, что такие факты в очередной раз свидетельствуют о том, что Россия поставляет на оккупированный Донбасс собственное вооружение. Более того, обнаруженные вблизи Трехизбенки мины запрещены международными договорами.

"Добытые вещественные доказательства, приобщены к материалам уголовного производства, которое расследуется по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенных на временно оккупированных территориях в Луганской области и в условиях вооруженного конфликта", - добавили в прокуратуре.

Кроме того, взрывотехникам пришлось уничтожить противопехотную фугасную мину нажимного действия ПМН-2. Этот факт также задокументировали.

Фото: запрещенное вооружение (lug.gp.gov.ua)

Напомним, вчера российские оккупанты дважды нарушали режим "тишины" на Донбассе. Боевики стреляли из пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия.

Также РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский пожаловался главе ОБСЕ на торможение продвижения в вопросе урегулирования на Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия ДонбассРоссийская ФедерацияВооруженные силы Украинымина

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь