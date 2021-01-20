На Донбасі виявили заборонене російське озброєння

Фото: заборонена міна (lug.gp.gov.ua)

На колишніх позиція проросійських бойовиків біля Трьохізбенки в Луганській області знайшли заборонене озброєння, яке виготовили в Росії. Знайшли бойову протипіхотну фугасну міну ПМН-2 та фрагменти протипіхотної осколкової міни ПОМ-2-Р1 після детонації.

Про це повідомила прокуратура Луганської області.

В прокуратурі зазначили, що такі факти вчергове свідчать про те, що Росія постачає на окупований Донбас власне озброєння. Більш того, виявлені поблизу Трьохізбенки міни заборонені міжнародними договорами.

"Здобуті речові докази долучені до матеріалів кримінального провадження, яке розслідується за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчинених на тимчасово окупованих територіях у Луганській області та в умовах збройного конфлікту", - додали в прокуратурі.

Крім того, вибухотехнікам довелося знищити протипіхотну фугасну міну натискної дії ПМН-2. Цей факт також задокументували.

Фото: заборонене озброєння (lug.gp.gov.ua)

Нагадаємо, вчора російські окупанти двічі порушували режим "тиші" на Донбасі. Бойовики стріляли з кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї.

Також РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський поскаржився голові ОБСЄ на гальмування просування в питанні врегулювання на Донбасі.