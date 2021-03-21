На Донбассе обнаружили скопления военной техники боевиков

Первый объект расположен в Горловке на территории завода "Эластомер", что в 9 км от линии разграничения. Территория завода достаточно большая. В цехах можно разместить технику и личный состав.

Фото: снимок завода со спутника (GoogleEarth)

Масштабы завода можно оценить по видео, где водитель подъезжает к заводу со стороны улицы Микояна и некоторое время едет вдоль него по улице Можайского.

Второй объект находится вблизи Моспино - бывший аэродром "ДОСААФ". Он расположен в 12 км к юго-востоку от Донецка. Здесь техника боевиков находится с первой половины марта этого года. При этом по информации разведчиков, на данном объекте и ранее фиксировали присутствие военной техники противника.

Фото: снимок объекта со спутника (GoogleEarth)