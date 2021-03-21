UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

На Донбассе обнаружили скопления военной техники боевиков

Автор: Игорь Литвиненко

На оккупированной территории Донецкой области обнаружили два объекта скопления военной техники боевиков. Концентрация боевиков происходит на объектах в Горловке и Моспино.

Об этом сообщает "Донбасс.Реалии" со ссылкой на источники в разведывательных подразделениях, что работаю в зоне операции Объединенных сил.

Первый объект расположен в Горловке на территории завода "Эластомер", что в 9 км от линии разграничения. Территория завода достаточно большая. В цехах можно разместить технику и личный состав.

Фото: снимок завода со спутника (GoogleEarth)

Масштабы завода можно оценить по видео, где водитель подъезжает к заводу со стороны улицы Микояна и некоторое время едет вдоль него по улице Можайского.

Второй объект находится вблизи Моспино - бывший аэродром "ДОСААФ". Он расположен в 12 км к юго-востоку от Донецка. Здесь техника боевиков находится с первой половины марта этого года. При этом по информации разведчиков, на данном объекте и ранее фиксировали присутствие военной техники противника.

Фото: снимок объекта со спутника (GoogleEarth)

Ранее правозащитники сообщали, что оккупационные власти Донбасса готовятся к боевым действиям.

Также сообщалось, что боевики укрепляют позиции возле донецкого аэропорта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Донбассбоевикивоенная техника
Читайте также
Девять обстрелов на Донбассе: оккупанты стреляли из минометов крупного калибра
На Донбассе в результате обстрела погиб военный
Прогноз погоды