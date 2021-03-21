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На Донбасі виявили скупчення військової техніки бойовиків

Автор: Ігор Литвиненко

На окупованій території Донецької області виявили два об'єкти скупчення військової техніки бойовиків. Концентрація бойовиків відбувається на об'єктах в Горлівці і Моспіно.

Про це повідомляє "Донбас.Реалії" з посиланням на джерела в розвідувальних підрозділах, що працюю в зоні операції Об'єднаних сил.

Перший об'єкт розташований в Горлівці на території заводу "Еластомер", що в 9 км від лінії розмежування. Територія заводу досить велика. У цехах можна розмістити техніку та особовий склад.

Фото: знімок заводу з супутника (GoogleEarth)

Масштаби заводу можна оцінити по відео, де водій під'їжджає до заводу з боку вулиці Мікояна і деякий час їде уздовж нього по вулиці Можайського.

Другий об'єкт знаходиться поблизу Моспіно - колишній аеродром "ДОСААФ". Він розташований в 12 км на південний схід від Донецька. Тут техніка бойовиків знаходиться з першої половини березня цього року. При цьому за інформацією розвідників, на даному об'єкті і раніше фіксували присутність військової техніки супротивника.

Фото: знімок об'єкту зі супутника (GoogleEarth)

Раніше правозахисники повідомляли, що окупаційна влада Донбасу готуються до бойових дій.

Також повідомлялося, що бойовики зміцнюють позиції біля донецького аеропорту.

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Новини України Донбасбойовикивоенная техника
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