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На Донбассе обнаружили 22 неотведенные реактивные системы "Град"

Донбасс, Вторник 19 января 2021 05:39
На Донбассе обнаружили 22 неотведенные реактивные системы "Град"
Фото: Донбасс (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Даша Харченко

СММ ОБСЕ зафиксировала 22 реактивные системы залпового огня "Град" на оккупированной части Луганской области с нарушением линий отвода. Так, неотведенные "Грады" (БМ-21 "Град", 122 мм), были зафиксированы вблизи Краснолучского.

Об этом сообщается в ежедневном отчете СММ ОБСЕ от 18 января.

Кроме того, отмечается, на оккупированной части Донецкой области, вблизи Иллиновки, наблюдатели СММ обнаружили три противотанковые пушки (МТ-12 "Рапира", 100 мм). Они также были размещены с нарушением линий отвода.

Напомним, Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала не менее 5 970 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях с начала перемирия 27 июля 2020 года. Из них - 2 586 взрывов, 736 пролетели неопределенных боеприпасов и не менее 2 515 очередей и выстрелов.

РБК-Украина писало, что новый глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Анн Линде 19 января приедет в Украину. Она планирует в рамках визита посетить Донбасс.

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