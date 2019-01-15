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На Донбасі трохи зріс потік через пункти пропуску

Новини » Суспільство    15.01.2019 - 09:18
На Донбасі трохи зріс потік через пункти пропуску
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

За добу КПВВ на Донбасі перетнули понад 31 тисячі осіб

За минулу добу, 14 січня 2019 року, контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі перетнули понад 31 тисячі осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що за минулу добу відзначається збільшення потоку - КПВВ перетнули 31100 осіб і 3600 транспортних засобів:

  • "Майорське" - 7065 осіб і 810 транспортних засобів;
  • "Мар'їнка" - 6450 осіб і 1045 транспортних засобів;
  • "Новотроїцьке" - 6005 осіб і 1095 транспортних засобів;
  • "Гнутове" - 3110 осіб і 640 транспортних засобів;
  • "Станиця Луганська" - 8415 осіб.

Сьогодні всі пункти пропуску відкрилися за графіком зимового періоду і працюють у штатному режимі. Вранці в чергах на в'їзд і виїзд перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 30/70; "Мар'їнка" - 30/40; "Новотроїцьке" - 35/50; "Гнутове" - 0/0.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі за добу загинув один український військовий.

Відзначимо, сьогодні вранці стало відомо також, що в Торецьку Донецької області відновили водопостачання.

 

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