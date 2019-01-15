На Донбасі трохи зріс потік через пункти пропуску

За добу КПВВ на Донбасі перетнули понад 31 тисячі осіб
За минулу добу, 14 січня 2019 року, контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі перетнули понад 31 тисячі осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.
Повідомляється, що за минулу добу відзначається збільшення потоку - КПВВ перетнули 31100 осіб і 3600 транспортних засобів:
Сьогодні всі пункти пропуску відкрилися за графіком зимового періоду і працюють у штатному режимі. Вранці в чергах на в'їзд і виїзд перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 30/70; "Мар'їнка" - 30/40; "Новотроїцьке" - 35/50; "Гнутове" - 0/0.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі за добу загинув один український військовий.
Відзначимо, сьогодні вранці стало відомо також, що в Торецьку Донецької області відновили водопостачання.