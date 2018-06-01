На Донбассе за неделю зафиксировано более 6 тыс. нарушений режима прекращения огня, - Хуг

На прошлой неделе на Донбассе ОБСЕ заметила усиление нарушений на Мариупольском направлении

За прошедшую неделю на Донбассе зафиксировано более 6 тыс. нарушений режима прекращения огня. Об этом в мероприятии брифинге в пятницу, 1 июня, сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Хуг, передает корреспондент РБК-Украина.

"За последнюю неделю на востоке Украины мало что изменилось. Повторяется ряд актов насилия. Более шести тысяч нарушений режима прекращения огня было зафиксировано. На минувшей неделе эта хула была особенно выраженной на Мариупольском направлении. Наблюдатели слышали около 400 взрывов на Мариупольском направлении", - сообщил Хуг.

Добавим, что в Светлодарске (Донецкая область) утром, 17 мая, боевики обстреляли школу, один человек ранен. Прокуратура квалифицировала обстрел школы в Светлодарске как террористический акт.

Напомним, на прошлой неделе Хуг заявлял, что на Донбассе обе стороны конфликта стягивают тяжелое вооружение, что может привести к росту напряженности.