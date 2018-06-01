Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

На Донбассе за неделю зафиксировано более 6 тыс. нарушений режима прекращения огня, - Хуг

НовостиОбщество    01.06.2018 - 14:21
Фото: Александр Хуг (facebook.com/oscesmm)
Фото: Александр Хуг (facebook.com/oscesmm)

На прошлой неделе на Донбассе ОБСЕ заметила усиление нарушений на Мариупольском направлении

За прошедшую неделю на Донбассе зафиксировано более 6 тыс. нарушений режима прекращения огня. Об этом в мероприятии брифинге в пятницу, 1 июня, сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Хуг, передает корреспондент РБК-Украина.

"За последнюю неделю на востоке Украины мало что изменилось. Повторяется ряд актов насилия. Более шести тысяч нарушений режима прекращения огня было зафиксировано. На минувшей неделе эта хула была особенно выраженной на Мариупольском направлении. Наблюдатели слышали около 400 взрывов на Мариупольском направлении", - сообщил Хуг.

Добавим, что в Светлодарске (Донецкая область) утром, 17 мая, боевики обстреляли школу, один человек ранен. Прокуратура квалифицировала обстрел школы в Светлодарске как террористический акт.

Напомним, на прошлой неделе Хуг заявлял, что на Донбассе обе стороны конфликта стягивают тяжелое вооружение, что может привести к росту напряженности.

Боевики стреляли по беспилотнику ОБСЕ на Донбассе СММ ОБСЕ зафиксировала более 100 танков вблизи оккупированных Луганска и Донецка
Теги публикации: ОБСЕ, Александр Хуг  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Так облажаться – надо уметь": Забужко заявила, что "спецоперация Бабченко" – мощный удар по ФСБ
"У него выпало два зуба": Собчак рассказала, как чувствует себя Сенцов
Украинка приехала на российский детский конкурс в оккупированный Крым
"Сильно изменился": фото с постаревшим Савиком Шустером удивили сеть
On Top