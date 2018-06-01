На Донбасі за тиждень зафіксовано понад 6 тис. порушень режиму припинення вогню, - Хуг

Минулого тижня на Донбасі ОБСЄ помітила посилення порушень на Маріупольському напрямку

За минулий тиждень на Донбасі зафіксовано понад 6 тис. порушень режиму припинення вогню. Про це у заході брифінгу в п'ятницю, 1 червня, повідомив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Александр Хуг, передає кореспондент РБК-Україна.

"За останній тиждень на сході України мало що змінилося. Повторюється низка актів насильства. Понад шість тисяч порушень режиму припинення вогню було зафіксовано. На минулому тижні ця зневага була особливо вираженою на Маріупольському напрямку. Спостерігачі чули близько 400 вибухів на Маріупольському напрямку", - повідомив Хуг.

Додамо, що у Світлодарську (Донецька область) вранці, 17 травня, бойовики обстріляли школу, одна людина поранена. Прокуратура кваліфікувала обстріл школи в Світлодарську як терористичний акт.

Нагадаємо, минулого тижня Хуг заявляв, що на Донбасі обидві сторони конфлікту стягують важке озброєння, що може призвести до зростання напруженості.