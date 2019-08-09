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На Донбасі знову порушили режим перемир'я

Новини » Суспільство    09.08.2019 - 19:41
На Донбасі знову порушили режим перемир'я
Ілюстративне фото (ООС)

Бойовики двічі порушили режим припинення вогню

На Донбасыі з початку поточної доби 9 серпня в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації і її найманці два рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС Facebook.

Як повідомляється, ворог обстрілював позиції наших підрозділів з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил, а саме поблизу Лебединського напрямом Вужачку - зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил, а саме в районі Золотого-4 за напрямом Золотого-5 - із великокаліберного кулемета.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на Донбасі 8 серпня, бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню, обстрілюючи позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Крім того, на Донбасі продовжують діяти підрозділи, які не входять до складу 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ і комплектуються виключно найманцями, переважно російськими громадянами, з досвідом бойових дій у локальних конфліктах.

 

 

На Донбасі бойовики знову порушили режим припинення вогню Бойовики на Донбасі продовжують порушувати перемир'я
Теми: Новини ООС
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