На Донбасі розпочалося перемир’я у зв’язку зі жнивами

Режим тиші встановлюється на два літні місяці

Згідно з рішенням Тристоронньої контактної групи, ухваленим у Мінську, на Донбасі з 00:00 1 липня 2018 року розпочався режим тиші по всій лінії фронту довжиною 426 кілометрів. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ООС у Facebook.

Перемир’я встановлюється на два літні місяці у зв’язку зі жнивами.

"Об’єднані сили заявляють, що підпорядковані підрозділи неухильно дотримуватимуться прийнятого рішення", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на сході України домовилася про режим тиші на Донбасі з 1 липня 2018 року у зв’язку з початком жнив.

Водночас у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб сумніваються, що бойовики дотримуватимуться нового режиму припинення вогню, який запроваджується на Донбасі з 1 липня згідно з досягнутими у Мінську домовленостями.