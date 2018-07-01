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На Донбасі розпочалося перемир’я у зв’язку зі жнивами

НовиниНадзвичайні події    01.07.2018 - 00:00
Ілюстративне фото: пшениця (Pixabey)
Ілюстративне фото: пшениця (Pixabey)

Режим тиші встановлюється на два літні місяці

Згідно з рішенням Тристоронньої контактної групи, ухваленим у Мінську, на Донбасі з  00:00 1 липня 2018 року розпочався режим тиші по всій лінії фронту довжиною 426 кілометрів. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ООС у Facebook.

Перемир’я встановлюється на два літні місяці у зв’язку зі жнивами.

"Об’єднані сили заявляють, що підпорядковані підрозділи неухильно дотримуватимуться прийнятого рішення", - сказано в повідомленні.

 

#ООС #операція_ОС У зв’язку із прийняттям рішення Тристоронньою контактною групою у Мінську про оголошення режиму тиші...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Субота, 30 червня 2018 р.

Нагадаємо, Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на сході України домовилася про режим тиші на Донбасі з 1 липня 2018 року у зв’язку з початком жнив.

Водночас у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб сумніваються, що бойовики дотримуватимуться нового режиму припинення вогню, який запроваджується на Донбасі з 1 липня згідно з досягнутими у Мінську домовленостями.

 

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Теги публікації: Донбас, перемирие  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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