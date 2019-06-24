На Донбассе с начала суток зафиксировано 15 обстрелов

Иллюстративное фото (ООС)

Потерь среди украинских военнослужащих нет

На Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) с начала суток, 24 июня, враг 15 раз нарушил режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник осуществил двенадцать обстрелов позиций Объединенных сил, а именно вблизи населенного пункта Водяное, окраине Авдеевки, возле поселка Красногоровка, населенного пункта Павлополь, окрестности Маръянки, вблизи населенного пункта Богдановка.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник произвел три обстрела позиций Объединенных сил, а именно: окрестности Пивденное, рядом с населенным пунктом Новгородское, район населенного пункта Новолуганськое.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады вернули тело погибшего украинского военнослужащего, который 22 июня подорвался на взрывном устройстве в районе поселка Оленевка.

Кроме того, на Донбассе в зоне проведения операции О'объединенных сил 23 июня боевики совершили 34 обстрела, в результате которых получили ранения трое украинских военных.