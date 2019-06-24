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На Донбасі від початку доби зафіксовано 15 обстрілів

Новини » Суспільство    24.06.2019 - 18:29
На Донбасі від початку доби зафіксовано 15 обстрілів
Ілюстративне фото (ООС)

Втрат серед українських військовослужбовців немає

На Донбасі у зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) від початку доби, 24 червня, ворог 15 разів порушив режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських підрозділів із застосуванням заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив дванадцять обстрілів позицій Об'єднаних сил, а саме поблизу населеного пункту Водяне, околиці Авдіївки, неподалік селища Красногорівки, населеного пункту Павлопіль, околиці Мар'їнки, поблизу населеного пункту Богданівка.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил, а саме: околиці Південного, поряд з населеним пунктом Новгородське, район населеного пункту Новолуганське

Втрат серед українських військовослужбовців немає.

"На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - йдеться у повідомлені. 

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що військовослужбовці 24-ї окремої механізованої бригади повернули тіло загиблого українського військовослужбовця, який 22 червня підірвався на вибуховому пристрої в районі селища Оленівка.

Крім того, на Донбасі в зоні проведення операції Об'єднаних сил 23 червня бойовики здійснили 34 обстрілу, внаслідок яких отримали поранення троє українських військових.

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Теми: Новини ООС
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