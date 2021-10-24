На Донбассе с начала суток три нарушения "тишины". Обошлось без потерь

Где боевики нарушали "тишину"

Оккупанты из минометов 120-го калибра обстреливали сегодня позиции украинских военных вблизи Каменки.

В районе Светлодарска позиции ООС попали под обстрел из автоматических станковых гранатометов. Еще один обстрел зафиксировали в направлении Травневого. Там оккупационные войска вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В результате вражеских обстрелов украинские военные не пострадали.

"Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, наши защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение", - подчеркнули в штабе.