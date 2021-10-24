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На Донбасі з початку доби три порушення "тиші". Минулося без втрат

Автор: Дмитро Левицький

В зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі знову неспокійно. З початку 24 жовтня проросійські бойовики тричі порушували режим припинення вогню, застосовуючи при цьому заборонене мінськими угодами озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.

Де бойовики порушували "тишу"

Окупанти з мінометів 120-го калібру обстрілювали сьогодні позиції українських військових поблизу Кам'янки.

У районі Світлодарська позиції ООС потрапили під обстріл з автоматичних станкових гранатометів. Ще один обстріл зафіксували в напрямку Травневого. Там окупаційні війська вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

В результаті ворожих обстрілів українські військові не постраждали.

"Щоб змусити противника припинити вогневу активність, наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння", - наголосили у штабі.

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