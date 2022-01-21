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На Донбассе с начала суток "тишина"

Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 21 января, на Донбассе вооруженные формирования России ни разу не нарушили режим прекращения огня. Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушение режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что военные продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной российской агрессии.

Напомним, за минувшие сутки, 20 января, боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Также в Луганской области с пересечением линии столкновения пролетел вражеский беспилотник.

До этого боевики двое суток сохраняли "тишину" на Донбассе.

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ДонбассООС