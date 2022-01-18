UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

На Донбассе с начала суток сохраняется "тишина"

Автор: Дмитрий Кузнецов

С начала 18 января на Донбассе вооруженные формирования России нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков не зафиксировано. Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил (ООС).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - сообщили в ООС.

В штабе добавили, что подразделения ООС контролируют ситуацию на линии разграничения и продолжают выполнять задачи по сдерживанию вооруженной российской агрессии.

Напомним, по данным разведки Минобороны Украины, с начала текущей недели боевики на Донбассе начали сборы командиров рот.

Отметим, Канада направила в Украину подразделение спецназа из-за российской эскалации на границе.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонбассООС