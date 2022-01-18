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На Донбасі з початку доби зберігається "тиша"

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Донбас, Вівторок 18 січня 2022 17:15
На Донбасі з початку доби зберігається "тиша" Фото: на Донбасі з початку доби не зафіксовано обстрілів (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

З початку 18 січня на Донбасі збройні формування Росії порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків не зафіксовано. Українські військові продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр штабу ООС.

"З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - повідомили в ООС.

У штабі додали, що підрозділи ООС контролюють ситуацію на лінії розмежування і продовжують виконувати завдання щодо стримування збройної російської агресії.

Нагадаємо, за даними розвідки Міноборони України, з початку поточного тижня бойовики на Донбасі почали збори командирів рот.

Відзначити, Канада направила в Україну підрозділ спецназу через російську ескалацію на кордоні.

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