На Донбасі з початку доби зберігається "тиша"
З початку 18 січня на Донбасі збройні формування Росії порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків не зафіксовано. Українські військові продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр штабу ООС.
"З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - повідомили в ООС.
У штабі додали, що підрозділи ООС контролюють ситуацію на лінії розмежування і продовжують виконувати завдання щодо стримування збройної російської агресії.
Нагадаємо, за даними розвідки Міноборони України, з початку поточного тижня бойовики на Донбасі почали збори командирів рот.
Відзначити, Канада направила в Україну підрозділ спецназу через російську ескалацію на кордоні.