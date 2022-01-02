На Донбассе с начала суток сохраняется "тишина"
Фото: На Донбассе с начала суток сохраняется "тишина" (facebook.com/mod.mil.rus)
С начала суток 2 января на Донбассе вооруженные формирования России ни разу не нарушили режим прекращения огня. Украинские военные контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушение режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.
При этом в штабе добавили, что военные продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной российской агрессии.
Напомним, за минувшие сутки, 1 января, боевики четыре раза обстреливали украинские позиции на Донбассе.