На Донбассе с начала суток сохраняется "тишина"

С начала текущих суток пророссийские боевики соблюдали режим тишины в районе проведения операции Объединенных сил. Ситуацию на линии разграничения контролируют украинские военные.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.
Нарушение вооруженными формированиями Российской Федерации с начала текущих суток, 20 ноября, не зафиксированы.
Украинские военные контролируют ситуацию на линии разграничения и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии со стороны пророссийских боевиков.
Напомним, за прошедшие сутки, 19 ноября, боевики 17 раз нарушили "тишину". Погиб украинский военный.
Отметим, ранее на Донбассе погиб старший солдат Уберт Мрачковский из-за пулевого ранения. Ему было 33 года.