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На Донбасі з початку доби зберігається "тиша"

Автор: Дмитрий Кузнецов

З початку поточної доби проросійські бойовики дотримувалися режиму тиші в районі проведення операції Об'єднаних сил. Ситуацію на лінії розмежування контролюють українські військові.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресцентр ООС.

Порушення збройними формуваннями Російської Федерації з початку поточної доби, 20 листопада, не зафіксовані.

Українські військові контролюють ситуацію на лінії розмежування і продовжують виконувати завдання з відбиття і стримування збройної агресії з боку проросійських бойовиків.

Нагадаємо, за минулу добу, 19 листопада, бойовики 17 разів порушили "тишу". Загинув український військовий.

Зазначимо, раніше на Донбасі загинув старший солдат Уберт Мрачковський через кульове поранення. Йому було 33 роки.

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