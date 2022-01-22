На Донбассе с начала суток сохраняется режим прекращения огня

С начала текущих суток, 22 января, на Донбассе пророссийские боевики ни разу не нарушили режим прекращения огня. Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил (ООС).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушение режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.
В ООС уточнили, что украинские военные продолжают контролировать ситуацию и выполнять задачи по сдерживанию агрессии со стороны российских вооруженных формирований.