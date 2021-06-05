На Донбассе с начала суток сохраняется режим "тишины"

На Донбассе в субботу сохраняется режим "тишины". Со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано нарушений режима прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.
"С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.
В штабе отметили, что подразделения Вооруженных сил Украины находятся на позициях и придерживаются обязательств по всеобъемлющему режиму прекращения огня, которые были достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы.
Кроме того, в районе проведения ООС продолжают выполнять задачи другие составляющие сил сектора безопасности.
Сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали около 2 гектаров территории и передали на уничтожение 96 взрывоопасных предметов.
Напомним, за минувшие сутки, 4 июня, боевики дважды обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.
Кроме того, в ОБСЕ насчитали почти 80 нарушений за 3 июня. Там слышали взрывы и выстрел из стрелкового оружия.
Ранее сообщалось, что боевики на Донбассе прячут вооружение и отрабатывают некоторые маневры. Их подразделения учат выдвигаться с техникой и вооружением в районы оперативного назначения.