Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.22
Межбанк BID 26.19
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.22
Межбанк BID 26.19
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

На Донбассе с начала суток ранены двое украинских военных

НовостиПроисшествия    23.06.2018 - 13:41
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики 9 раз обстреливали силы ООС

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе с начала суток, 23 июня 2018 года, ранены двое украинских военных. Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"Уже с начала суток, во время боевых действий два украинских воина получили ранения в районе Лебединского. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Военнослужащих безотлагательно эвакуировали в военные госпитали", - сообщил он.

В Минобороны отметили, что по состоянию на 9 утра 23 июня боевики осуществили 9 прицельных обстрелов украинских позиций на Донбассе. В частности, под обстрелами оказались позиции украинских военных вблизи Новотошковского, Лебединского, Водяного, Талаковки, Широкино и Каменки.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки на Донбассе обошлось без потерь среди украинских военных.

В ООС констатировали преимущество перед боевиками по численности и боевому потенциалу В районе ООС на Донбассе пограничники обнаружили тайник с боеприпасами
Теги публикации: Донбасс, ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
Надя Дорофеева и Дмитрий Комаров просят помочь четырехлетней Кире
Внезапно: Борис Гребенщиков дал бесплатный концерт в Киеве (фото, видео)
"Как мне жаль": Лолита пожаловалась, что ее не пускают в Украину (фото)
"Мы очень боимся": продюсер Лободы рассказала, почему певица не выступает в Украине
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь