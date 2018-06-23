На Донбассе с начала суток ранены двое украинских военных

Боевики 9 раз обстреливали силы ООС

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе с начала суток, 23 июня 2018 года, ранены двое украинских военных. Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"Уже с начала суток, во время боевых действий два украинских воина получили ранения в районе Лебединского. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Военнослужащих безотлагательно эвакуировали в военные госпитали", - сообщил он.

В Минобороны отметили, что по состоянию на 9 утра 23 июня боевики осуществили 9 прицельных обстрелов украинских позиций на Донбассе. В частности, под обстрелами оказались позиции украинских военных вблизи Новотошковского, Лебединского, Водяного, Талаковки, Широкино и Каменки.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки на Донбассе обошлось без потерь среди украинских военных.