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На Донбасі з початку доби поранено двох українських військових

НовиниНадзвичайні події    12.06.2018 - 13:04
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

З початку доби на Донбасі зафіксовано 6 обстрілів

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі з початку доби, 12 червня 2018 року, поранено двох українських військових. Про це на брифінгу повідомив представник Міністерства оборони України Максим Праута.

"Внаслідок активізації противника вночі та зранку двоє українських захисників отримали бойове травмування", - повідомив він.

Як зазначив представник Міноборони, на Донбасі з опівночі до 9 години ранку було зафіксовано 6 обстрілів з боку бойовиків. Зокрема, обстріли велися поблизу Новотошківського та Новотроїцького, Водяного, Гнутового та Ломакіного.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі за минулу добу, 11 червня 2018 року, поранено трьох українських військових.

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Теги публікації: Донбас, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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