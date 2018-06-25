На Донбассе с начала суток потерь среди украинских военных нет, - ООС

Российские оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе с начала суток понедельника, 25 июня, потерь среди украинских военнослужащих нет. Об этом говорится в сводке штаба ООС по состоянию на 18:00.

"На протяжении текущих суток, от 7:00 утра и до 18:00 противник продолжил вооруженные провокации против наших войск на отдельных направлениях. Российские оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Луганском направлении неспокойно было в районе населенного пункта Крымское, где позиции украинских военных обстреливали из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"На Донецком направлении в районе населенного пункта Каменка зафиксирован один обстрел из стрелкового оружия. На Мариупольском направлении днем было тихо. Потерь среди защитников Украины нет", - сообщили в штабе.

Отмечается, что Объединенные силы полностью контролируют ситуацию, надежно удерживают занимаемые рубежи и продолжают их укреплять, а также придерживаются минских договоренностей и не отвечают на провокации врага.

Напомним, ранее в Министерстве обороны Украины сообщили, что в зоне проведения ООС за минувшие сутки, 24 июня 2018 года, погиб один украинский военный, еще 4 получили ранения.