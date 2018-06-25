У Міноборони підтвердили інформацію про втрати українських військових на Донбасі

Бойовики 22 рази обстрілювали сили ООС

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 24 червня 2018 року, загинув один український військовий, ще 4 отримали поранення. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"На превеликий жаль, внаслідок активних бойових дій один наш захисник загинув. Окрім того, минулої доби 4 військовослужбовця отримали поранення. Їх було оперативно доставлено до лікувальних закладів, стан їхнього здоров’я характеризується як задовільний", повідомив він.

За інформацією Міноборони, за минулу добу бойовики здійснили 22 прицільних обстріли українських позицій, українські військові 10 разів відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, раніше у штабі ООС повідомляли, що у районі ООС на Донбасі упродовж минулої доби, 24 червня, внаслідок активних бойових дій один український військовий загинув, чотири - отримали поранення.