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На Донбассе с начала суток потерь среди украинских военнослужащих нет, - ООС

НовостиПроисшествия    18.06.2018 - 19:15
Иллюстративное фото (facebook.com/ Игорь Иванов)
Иллюстративное фото (facebook.com/ Игорь Иванов)

Противник 4 раза нарушал режим прекращения огня

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) с начала суток в понедельник, 18 июня, потерь среди украинских военнослужащих нет. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"Противник 4 раза нарушал режим прекращения огня, половина из которых из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Провокации против наших подразделений оккупанты осуществили вблизи Новотошковского, на Луганском направлении, в районах населенных пунктов Южный, Каменка, Верхньоторецкое, что на Донецком направлении", - говорится в сообщении.

Потери противника сейчас уточняются.

Напомним, ранее сегодня сообщалось. что на Донбассе в районе проведения ООС с начала суток, 18 июня, боевики четыре раза пытались применить беспилотники.

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Теги публикации: Донбасс, ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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