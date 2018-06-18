На Донбассе с начала суток потерь среди украинских военнослужащих нет, - ООС

Противник 4 раза нарушал режим прекращения огня

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) с начала суток в понедельник, 18 июня, потерь среди украинских военнослужащих нет. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"Противник 4 раза нарушал режим прекращения огня, половина из которых из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Провокации против наших подразделений оккупанты осуществили вблизи Новотошковского, на Луганском направлении, в районах населенных пунктов Южный, Каменка, Верхньоторецкое, что на Донецком направлении", - говорится в сообщении.

Потери противника сейчас уточняются.

Напомним, ранее сегодня сообщалось. что на Донбассе в районе проведения ООС с начала суток, 18 июня, боевики четыре раза пытались применить беспилотники.