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На Донбасі з початку доби втрат серед українських військовослужбовців немає, - ООС

НовиниНадзвичайні події    18.06.2018 - 19:15
Ілюстративне фото (facebook.com/ Ігор Іванов)
Ілюстративне фото (facebook.com/ Ігор Іванов)

Противник 4 рази порушував режим припинення вогню

На Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) з початку доби у понеділок, 18 червня, втрат серед українських військовослужбовців немає. Про це повідомляє прес-служба ООС.

"Противник 4 рази порушував режим припинення вогню, половина з яких із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Провокації проти наших підрозділів окупанти здійснили поблизу Новотошківського, на Луганському напрямку, в районах населених пунктів Південне, Кам’янка, Верхньоторецьке, що на Донецькому напрямку", - йдеться у повідомленні.

Втрати противника наразі уточнюються.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося. що на Донбасі в районі проведення ООС з початку доби, 18 червня, бойовики чотири рази намагались застосувати безпілотники.

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Теги публікації: Донбас, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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