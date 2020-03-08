На Донбассе с начала суток погиб военный, пятеро ранены, еще у одного боевая травма

Иллюстративное фото (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Боевики на Донбассе четыре раза обстреляли украинских военных

На Донбассе в течение суток боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня, погиб один украинский военнослужащий, пятеро ранены, еще один получил боевую травму. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

Сообщается, что в течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В течение воскресенья боевики обстреляли из противотанкового ракетного комплекса грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил, который двигался к позициям украинских военнослужащих. Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения и один - боевое поражение, подчеркнули в штабе.

Во время вражеских обстрелов украинских позиций ранены три украинских военных. Подразделения Объединенных сил прицельными огневыми ударами дали адекватный ответ противнику. Потери врага уточняются. В частности, три обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно неподалеку Опытно, Авдеевки. Один обстрел противник совершил в районе оперативно-тактической группировки "Север", а именно рядом с н.п. Хутор Вильный - из гранатометов различных систем.

Напомним, РБК-Украина писало, что в результате вражеского обстрела вблизи прифронтовой Марьинки произошел пожар, повлекший повреждение опорного пункта украинских военных.