ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі з початку доби загинув військовий, п'ятеро поранені, ще у одного бойова травма

Новини » Надзвичайні події     08.03.2020 - 20:12
На Донбасі з початку доби загинув військовий, п'ятеро поранені, ще у одного бойова травма
Ілюстративне фото (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Бойовики на Донбасі чотири рази обстріляли українських військових

На Донбасі протягом доби бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню, загинув один український військовослужбовець, п'ятеро поранені, ще один отримав бойову травму. Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

Повідомляється, що протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв українські позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Протягом неділі бойовики обстріляли з протитанкового ракетного комплексу вантажний автомобіль одного з підрозділів Об'єднаних сил, який рухався до позицій українських військовослужбовців. Внаслідок попадання протитанкової керованої ракети один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще двоє отримали поранення і один - бойове ураження, підкреслили в штабі.

Під час ворожих обстрілів українських позицій поранені три українських військових. Підрозділи Об'єднаних сил прицільними вогневими ударами дали адекватну відповідь супротивнику. Втрати ворога уточнюються. Зокрема, три обстріли зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме неподалік Опитного, Авдіївки. Один обстріл противник зробив в районі оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме поруч з н.п. Хутір Вільний - з гранатометів різних систем.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що в результаті ворожого обстрілу поблизу прифронтової Мар'їнки сталася пожежа, яка спричинила пошкодження опорного пункту українських військових.

На Донбасі загинув український військовий, ще шість отримали поранення Штаб назвав втрати бойовиків на Донбасі з початку лютого
Теми: Новини ООС
Новини України ДонбасООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся