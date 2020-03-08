На Донбасі з початку доби загинув військовий, п'ятеро поранені, ще у одного бойова травма

Ілюстративне фото (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Бойовики на Донбасі чотири рази обстріляли українських військових

На Донбасі протягом доби бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню, загинув один український військовослужбовець, п'ятеро поранені, ще один отримав бойову травму. Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

Повідомляється, що протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв українські позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Протягом неділі бойовики обстріляли з протитанкового ракетного комплексу вантажний автомобіль одного з підрозділів Об'єднаних сил, який рухався до позицій українських військовослужбовців. Внаслідок попадання протитанкової керованої ракети один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще двоє отримали поранення і один - бойове ураження, підкреслили в штабі.

Під час ворожих обстрілів українських позицій поранені три українських військових. Підрозділи Об'єднаних сил прицільними вогневими ударами дали адекватну відповідь супротивнику. Втрати ворога уточнюються. Зокрема, три обстріли зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме неподалік Опитного, Авдіївки. Один обстріл противник зробив в районі оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме поруч з н.п. Хутір Вільний - з гранатометів різних систем.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що в результаті ворожого обстрілу поблизу прифронтової Мар'їнки сталася пожежа, яка спричинила пошкодження опорного пункту українських військових.