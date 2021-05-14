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На Донбассе с начала суток четыре обстрела. Боевики применяли минометы и пулеметы

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Донбасс, Пятница 14 мая 2021 17:51
На Донбассе с начала суток четыре обстрела. Боевики применяли минометы и пулеметы Фото: украинские военные на Донбассе (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: РБК-Украина

Пророссийские боевики с начала 14 мая четыре раза обстреливали позиции украинских военных на Донбассе из минометов и крупнокалиберных пулеметов. Потерь среди военнослужащих ООС нет.

Об этом сообщил пресс-центр операций Объединенных сил (ООС).

Вблизи Водяного оккупационные войска обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра, а в районе Светлодарска подразделения ООС попали под огонь из крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов.

Обстрелы также были зафиксированы вблизи Староигнатьевки и Новотроицкого. Здесь боевики применяли стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы.

В ответ на обстрелы со стороны пророссийских боевиков украинские военные открывали огонь. Боевых потерь среди военных ООС нет.

О нарушении незаконными вооруженными формированиями РФ режима тишины проинформирована миссия ОБСЕ.

Напомним, вчера, 13 мая, пророссийские боевики 19 раз открывали огонь в сторону украинских военных.

Отметим, в отдельных районах Донецкой области (ОРДО) начали опечатывать недвижимость, которая считается якобы "бесхозной". Под арест попадают квартиры, хозяева которых выехали и не платят за услуги ЖКХ.

РБК-Украина писало, что 13 мая на Донбассе от выстрела снайпера пророссийских боевиков погиб украинский военный. Им оказался уроженец Черниговской области Павел Колесник. Он служил в 58 отдельной мотопехотной бригаде им. гетьмана Ивана Выговского с сентября 2019 года.

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