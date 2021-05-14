На Донбассе с начала суток четыре обстрела. Боевики применяли минометы и пулеметы
Пророссийские боевики с начала 14 мая четыре раза обстреливали позиции украинских военных на Донбассе из минометов и крупнокалиберных пулеметов. Потерь среди военнослужащих ООС нет.
Об этом сообщил пресс-центр операций Объединенных сил (ООС).
Вблизи Водяного оккупационные войска обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра, а в районе Светлодарска подразделения ООС попали под огонь из крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов.
Обстрелы также были зафиксированы вблизи Староигнатьевки и Новотроицкого. Здесь боевики применяли стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы.
В ответ на обстрелы со стороны пророссийских боевиков украинские военные открывали огонь. Боевых потерь среди военных ООС нет.
О нарушении незаконными вооруженными формированиями РФ режима тишины проинформирована миссия ОБСЕ.
Напомним, вчера, 13 мая, пророссийские боевики 19 раз открывали огонь в сторону украинских военных.
Отметим, в отдельных районах Донецкой области (ОРДО) начали опечатывать недвижимость, которая считается якобы "бесхозной". Под арест попадают квартиры, хозяева которых выехали и не платят за услуги ЖКХ.
РБК-Украина писало, что 13 мая на Донбассе от выстрела снайпера пророссийских боевиков погиб украинский военный. Им оказался уроженец Черниговской области Павел Колесник. Он служил в 58 отдельной мотопехотной бригаде им. гетьмана Ивана Выговского с сентября 2019 года.