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На Донбассе увеличилось число обстрелов

Новости » Общество    31.07.2019 - 13:53
На Донбассе увеличилось число обстрелов
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

С начала суток враг пять раз обстрелял позиции украинских военных

На Донбассе с начала суток, 31 июля, боевики уже пять раз нарушил объявленное от 21 июля перемирие, которое предусматривает прекращение ведения огня из всех видов вооружения. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В районе населенного пункта Пески в 2:50 ночи, в течение 20 минут противник вел провокационный обстрел позиций украинских военных из подствольных гранатометов. В 6:50 противник начал провокационный обстрел из стрелкового оружия по защитникам Водяного. Огонь оккупанты вели в течение почти получаса.

Также по направлению от села Саханка с 08:00 утра, враг полчаса вел провокационный обстрел из стрелкового оружия позиций наших защитников Лебединского. С 11:00 до 11:30 оккупанты снова применили гранатометы и стрелковое оружие по защитникам Широкино.

После 11:10 защитники Лебединского зафиксировали разрыв вражеской мины калибра 82 мм.

Отметим, что потерь в результате вражеских обстрелов среди наших героев-защитников нет.

Напомним, Вооруженные формирования РФ и ее наемники во вторник, 30 июля, в очередной раз нарушили запрет на использование любого оружия, обстреляв украинские позиции из гранатометов, потерь среди военных нет. 

 

На Донбассе боевики применили гранатометы На Донбассе соблюдается режим перемирия, - штаб
Темы: Новости ООС
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