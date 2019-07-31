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Боевики на Донбассе снова нарушили режим перемирия

Новости » Происшествия    31.07.2019 - 07:30
Боевики на Донбассе снова нарушили режим перемирия
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Враг обстрелял позиции ОС возле Песков и Луганского

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники во вторник, 30 июля, в очередной раз нарушили запрет на использование любого оружия, обстреляв украинские позиции из гранатометов, потерь среди военных нет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрел позиций Объединенных сил вблизи Луганского из гранатометов различных систем.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Песков из подствольного гранатомета.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня.

Напомним, на Донбассе в течение 29 июля украинский военный получил ранения, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсантами. Противник также открывал огонь по нашим защитникам из реактивного пехотного огнемета и крупнокалиберного пулемета.

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