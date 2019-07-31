ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі збільшилася кількість обстрілів

Новини » Суспільство    31.07.2019 - 13:53
На Донбасі збільшилася кількість обстрілів
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

З початку доби ворог п'ять раз обстріляв позиції українських військових

На Донбасі з початку доби, 31 липня, бойовики вже п'ять разів порушив оголошене від 21 липня перемир'я, яке передбачає припинення ведення вогню з усіх видів озброєння. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

В районі населеного пункту Піски в 2:50 ночі, протягом 20 хвилин противник вів провокаційний обстріл позицій українських військових з підствольних гранатометів. В 6:50 противник почав провокаційний обстріл зі стрілецької зброї по захисникам Водяного. Вогонь окупанти вели протягом майже півгодини.

Також у напрямку від села Саханка з 08:00 ранку, ворог півгодини вів провокаційний обстріл зі стрілецької зброї позицій наших захисників Лебединського. З 11:00 до 11:30 окупанти знову застосували гранатомети й стрілецька зброя за захисникам Широкіно.

Після 11:10 захисники Лебединського зафіксували розрив ворожої міни калібру 82 мм.

Зазначимо, що втрат в результаті обстрілу ворожих серед наших героїв-захисників немає.

Нагадаємо, Збройні формування РФ і її найманці у вівторок, 30 липня, в черговий раз порушили заборону на використання будь-якої зброї, обстрілявши українські позиції з гранатометів, втрат серед військових немає.

 

На Донбасі бойовики застосували гранатомети На Донбасі дотримується режим перемир'я, - штаб
Теми: Новини ООС
Новини України ДонбасООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся