На Донбасі збільшилася кількість обстрілів

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

З початку доби ворог п'ять раз обстріляв позиції українських військових

На Донбасі з початку доби, 31 липня, бойовики вже п'ять разів порушив оголошене від 21 липня перемир'я, яке передбачає припинення ведення вогню з усіх видів озброєння. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

В районі населеного пункту Піски в 2:50 ночі, протягом 20 хвилин противник вів провокаційний обстріл позицій українських військових з підствольних гранатометів. В 6:50 противник почав провокаційний обстріл зі стрілецької зброї по захисникам Водяного. Вогонь окупанти вели протягом майже півгодини.

Також у напрямку від села Саханка з 08:00 ранку, ворог півгодини вів провокаційний обстріл зі стрілецької зброї позицій наших захисників Лебединського. З 11:00 до 11:30 окупанти знову застосували гранатомети й стрілецька зброя за захисникам Широкіно.

Після 11:10 захисники Лебединського зафіксували розрив ворожої міни калібру 82 мм.

Зазначимо, що втрат в результаті обстрілу ворожих серед наших героїв-захисників немає.

Нагадаємо, Збройні формування РФ і її найманці у вівторок, 30 липня, в черговий раз порушили заборону на використання будь-якої зброї, обстрілявши українські позиції з гранатометів, втрат серед військових немає.